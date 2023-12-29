التشكيل الرسمي لمباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي

أعلن فوك رازوفيتش وجورجي جيسوس، مدربا الفيحاء والهلال، عن التشكيل الرسمي للمواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعة بالرياض، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، بينما يتواجد الفيحاء في المركز ال11 برصيد 19 نقطة.

وجاء التشكيلان كالتالي:



الفيحاء:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

الدفاع: حسين الشويش، سامي الخيبري، مخير الرشيدي.

الوسط: نواف الحارثي، سعود زيدان، عبدالرحمن السفري، محمد البقعاوي.

الهجوم: هنري أونيكورو، فاشون ساكالا، سلطان مندش.

الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

