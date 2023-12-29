حزب المؤتمر: المقترح المصري لوقف الحرب في غزة يعكس جهودها لدعم القضية

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا المقترح يعكس الجهود المصرية الرامية لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومنع توسع الصراع فى المنطقة.

وأشار فرحات إلي أن المقترح يهدف في المقام الأول حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، خاصة وأن الحرب في قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثَم على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزما بشأن التصدي للحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة تطور مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمشاركة فيها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية: الجهود المصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة لم تتوقف إطلاقا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي ، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة و بدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية والتعاطف معها ورفض ما تقوم به دولة الاحتلال، وهو انتصار لجهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة.