عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: المقترح المصري لوقف الحرب في غزة يعكس جهودها لدعم القضية

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا المقترح يعكس الجهود المصرية الرامية لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومنع توسع الصراع فى المنطقة.

وأشار فرحات إلي أن المقترح يهدف في المقام الأول حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، خاصة وأن الحرب في قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثَم على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزما بشأن التصدي للحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة تطور مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمشاركة فيها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية: الجهود المصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة لم تتوقف إطلاقا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي ، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة و بدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية والتعاطف معها ورفض ما تقوم به دولة الاحتلال، وهو انتصار لجهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يكشف تطورات ملف الصفقات وموقف ديانج ووسام أبوعلي

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

5 ملايين يورو.. عرض تركى كبير للتعاقد مع دبابة الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني يزور خط المواجهة مع الجيش الروسي

مصر تحبط مخطط إسرائيل .. ماذا يحدث في محور فيلادلفيا؟

غياب محمد صلاح .. التشكيل المثالي للجولة 19 للدوري الإنجليزي

بـ 200 صاروخ مضاد للطائرات.. بريطانيا ترد على الضربات الروسية لأوكرانيا

دعاء المطر لمن تحب.. 9 كلمات تسخر له الطيبين وتوسع رزقه

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط الأصفر.. خطوة بخطوة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

الهوت دوج والبرجر .. الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم المصنعة

هل هتعرف تخرج في رأس السنة؟| الأرصاد تكشف حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ