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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مشهد هوليوودي مرعب لموجات تسونامي تلاحق البشر وتغرقهم في كاليفورنيا

صدى البلد

انتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي مشهد هوليودي مرعب للحظة تعرّض ساحل كاليفورنيا لموجات تسونامي قاسية بفعل العواصف في المحيط الهادئ والتي دفعت السلطات إلى إخلاء شمال الولاية بفعل الفيضانات.

وظهرت مقاطع فيديو للحظات هروب بعض الأشخاص من المياه التي تلاحقهم وتغرقهم، تستعد ولاية كاليفورنيا الأميركية لأمواج يصل ارتفاعها إلى 30 قدمًا مع جولات متعددة من الأمطار والرياح القوية خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية بأن تصبح المخاطر "مميتة".

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تصبح المخاطر المتعلقة بالمياه مميتة، مع حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 30 قدمًا على الشواطئ الشمالية الغربية والغربية في المنطقة

وطلب المسؤولون من رواد الشاطئ البقاء بعيدًا عن المياه، والحذر من الأمواج العملاقة، خاصة على الشواطئ المواجهة للغرب، والابتعاد عن الصخور والأرصفة البحرية

وحذرت الوكالة الحكومية أيضا، من أن ارتفاع الأمواج الخطيرة وسوف يجرف الناس بسهولة إلى البحر بعيدًا عن الصخور والأرصفة البحرية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأنماط الجوية حتى أوائل شهر يناير

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

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