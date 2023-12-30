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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مرض ينتشر بين طياري شركة صينية.. وإلغاء عدة رحلات جوية

صدى البلد

وضحت شركة الطيران الرائدة "كاثاي باسيفيك" الصينية الموجودة في ولاية هونغ كونغ، أنها ألغت العديد من الرحلات الجوية المقررة، وذلك منذ منتصف ديسمبر الجاري، بسبب مرض موسمي انتشر بين طواقم طياريها.


 وأصدرت بيان رسمي لها قالت فيه : "بلغت معدلات تغيب الطيارين بسبب المرض الموسمي في الشركة نسبة أعلىمن المتوقع في أيام محددة من شهر ديسمبر".

وأضافت "بشكل عام، تسير عملياتنا بصورة طبيعية، مع زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية التي نقوم بتشغيلهاخلال ذروة موسم العطلات". بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست".

وفي سياق متصل، بالأوضاع الصحية في الصين مع بداية ديسمبر الجاري، وجه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخالأميركي دعوة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من الرحلات بين الولايات المتحدة والصين على خلفة تفشيفيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية، أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في البلاد، والذي أثارانتباه منظمة الصحة العالمية، ناجم عن الإنفلونزا ومسببات أخرى، ليس من بينها فيروس جديد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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