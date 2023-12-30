خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

أعلن الإعلامي أبو المعاطي زكي، خطوبة ابنة مدرب الأهلي لحراس المرمى ميشيل يانكون، المؤثرة المصرية إليسيا يانكون، إلى رائد الأعمال المصري علي عثمان، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الرائدة في مجال الدعاية والعلاقات العامة.





وتم الإعلان عن الخطبة بعد فوز النادي الأهلي على نادي مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري المقام في مدينة أبو ظبي بالإمارات بنتيجة 4-2 وسط أجواء احتفالية مبهجة.



وحظيت يانكون بحب كبير من جانب جمهور الأهلي، وذلك لعشقها للنادي واهتمامها بحضور جميع مبارياته سواء خارج مصر أو داخلها.

وخطيبها علي عثمان هو من خريجي الجامعة الأمريكية قسم إدارة الأعمال، ومن رواد الأعمال المصريين الصاعدين بقوة في مجال الدعاية والعلاقات العامة.

وحصل عثمان العام الماضي على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في فرنسا، وهو يعمل حاليا على افتتاح فروع من شركته في عدة دول عربية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.