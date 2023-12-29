لماذا نهبت إسرائيل محال الصرافة الفلسطينية؟.. خبير يوضح

كشف أشرف عكة، الخبير في العلاقات الدولية، الأسباب وراء قيام إسرائيل بنهب محلات الصرافة الفلسطينية في رام الله وغيرها.

وقال، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن سلطات الاحتلال تريد من هذا الفعل، زعزعة الأمن وترويع المواطنين الفلسطينيين، موضحًا أن ما تقوم به إسرائيل هو استهداف سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني للضفة الغربية.

ولفت إلى أنه على مدار السنوات الماضية كان يحاصر الاقتصاد الفلسطيني عبر المعابر والتجارة الدولية والضرائب، ويجبر الفلسطينيين على الاستيراد وفقا للقواعد التي يضعها، يحاول يهيمن ويسيطر على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه لم يؤثر على نهوض الاقتصاد الفلسطيني وصموده.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول حصار السلطة الفلسطينية ماليًا، ويريد أن يجهض الاقتصاد الفلسطيني وينهي أي حركة اقتصادية نشطة في الضفة.

وكشف أنه من خلال القانون الدولي تستطيع السلطة الفلسطينية وأصحاب محلات الصرافة المطالبة بأموالهم المنهوبة والتعويض.