عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا نهبت إسرائيل محال الصرافة الفلسطينية؟.. خبير يوضح

إسرائيل
إسرائيل

كشف أشرف عكة، الخبير في العلاقات الدولية، الأسباب وراء قيام إسرائيل بنهب محلات الصرافة الفلسطينية في رام الله وغيرها.

txt

طلب عاجل من الخارجية السورية لمجلس الأمن بشأن إسرائيل

txt

الخارجية الفلسطينية:إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة

وقال، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن سلطات الاحتلال تريد من هذا الفعل، زعزعة الأمن وترويع المواطنين الفلسطينيين، موضحًا أن ما تقوم به إسرائيل هو استهداف سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني للضفة الغربية.

ولفت إلى أنه على مدار السنوات الماضية كان يحاصر الاقتصاد الفلسطيني عبر المعابر والتجارة الدولية والضرائب، ويجبر الفلسطينيين على الاستيراد وفقا للقواعد التي يضعها، يحاول يهيمن ويسيطر على الاقتصاد الفلسطيني، لكنه لم يؤثر على نهوض الاقتصاد الفلسطيني وصموده.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول حصار السلطة الفلسطينية ماليًا، ويريد أن يجهض الاقتصاد الفلسطيني وينهي أي حركة اقتصادية نشطة في الضفة.

وكشف أنه من خلال القانون الدولي تستطيع السلطة الفلسطينية وأصحاب محلات الصرافة المطالبة بأموالهم المنهوبة والتعويض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

الأهلي يكشف تطورات ملف الصفقات وموقف ديانج ووسام أبوعلي

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

5 ملايين يورو.. عرض تركى كبير للتعاقد مع دبابة الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني يزور خط المواجهة مع الجيش الروسي

مصر تحبط مخطط إسرائيل .. ماذا يحدث في محور فيلادلفيا؟

غياب محمد صلاح .. التشكيل المثالي للجولة 19 للدوري الإنجليزي

بـ 200 صاروخ مضاد للطائرات.. بريطانيا ترد على الضربات الروسية لأوكرانيا

دعاء المطر لمن تحب.. 9 كلمات تسخر له الطيبين وتوسع رزقه

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط الأصفر.. خطوة بخطوة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

الهوت دوج والبرجر .. الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم المصنعة

هل هتعرف تخرج في رأس السنة؟| الأرصاد تكشف حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ