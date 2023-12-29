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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: 50% من الشعب المصري عندهم مخالفات بناء

مخالفات بناء
مخالفات بناء

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن أكثر من 50% من الشعب المصري قدموا أوراقا للتصالح على مخالفات البناء.

وأضاف إيهاب منصور، خلال حواره مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة  "صدى البلد"، تقديم الإعلامي طاهر حمدي، أن مخالفات البناء مسألة معقدة، لأن المرصود أن 70% من المخالفات الموجودة هي “بناء دون ترخيص”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن غياب الرقابة خلال الـ 50 سنة الماضية، أدى إلى ارتكاب هذا العدد الضخم الموجود حاليا من المخالفات.

الجراجات والبيزمنت

نوه النائب إيهاب منصور، بأنه من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الذي صدر مؤخرا، في منتصف مارس 2024 على أقصى حد. 

وعن موقف الجراجات والبيزمنت؛ أكد عضو مجلس النواب، أنه لا تصالح في تلك المخالفات. 

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