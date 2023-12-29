أكاديمي: جولات الرئيس السيسي في إفريقيا أعادت لمصر مكانتها بالقارة السمراء| فيديو

قال الدكتور أحمد عبد الدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، إن الجولات المكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسي في قارة إفريقيا خلال عام 2023، عكست أهمية العلاقات بين مصر والقارة السمراء.

وأضاف “عبد الدايم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الجمعة، أن زيارات الرئيس السيسي، عكست الأهمية السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية للعلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة، وأهمية البعد الإفريقي لمصر؛ لاستعادة انتمائها الأصيل، والاعتزاز بهويتها الإفريقية.

ونوه بأن: “هذه الزيارات عملت على استعادة دور مصر القيادي والريادي من جديد في القارة السمراء على أسس جديدة، تنطلق من تبادل المصالح المشتركة العليا والتحديات التى تواجهها دول القارة”.

وأكد أن تكثيف الدور المصري فى إفريقيا، وتعدد الزيارات الرئاسية لدول القارة، كان له أكبر الأثر الإيجابي في دعم الموقف المصري من القضايا المرتبطة مع دول القارة، خاصة الملف المائي، إضافة إلى الرغبة المصرية فيى تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي مع دول إفريقيا.