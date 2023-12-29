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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات بـ«اقتصادية القناة» يعظم الموارد والاستثمارات

المهندس أحمد عثمان،
المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، والذي يقام تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية مقدارها 720 ألف م2.

وقال عثمان، إن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والذي سيساهم في دعم جهود الدولة لتنمية الموارد في المنطقة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار عثمان إلى أن المشروع يهدف إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU.

وأوضح أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير ودعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية ودعم جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

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