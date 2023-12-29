تترجم غضب الشعوب من العدوان الإسرائيلي| عبد المنعم السيد: المقاطعة وجب حدوثها

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المقاطعة كانت لابد أن تحدث، لأنها تعبير عن الغضب الشعبي، مشيرا إلى أنه سلاح يرفع أمام العالم ككل.

وأضاف السيد ، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن المقاطعة لم تتم فى مصر فقط، بل فى كثير من الدول العربية.

وتابع الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: “المقاطعة عاملة زي كلاكس العربية .. يعني أدي إنتباه لكن مينفعش أدي إيدي للكلاكس دائما.. خاصة أن هناك أزمة .. ويجب أن نتوقف"، لافتا إلى أن المقاطعة أظهرت لنا منتجات محلية.