قيادي بمستقبل وطن: مقترح مصر لوقف الحرب بغزة امتداد لدعمها للقضية الفلسطينية

أكد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المقترح المصري لوقف الحرب فى قطاع غزة، يعكس جهود مصر الرامية دائما للسلام، ويؤكد حفاظ الدولة المصرية قيادة وشعبا على استقرار المنطقة وإحلال السلام فيها.

وأضاف " السمالوسي" فى تصريحات له اليوم: أن مصر دائما كانت تحذر من توسع الصراع فى المنطقة، وضرورة ضبط النفس، مؤكدا ان الدولة المصرية من اوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وبذلت فى سبيلها الغالي والنفيس، بالإضافة إلى استغلال تواجدها فى المحافل الدولية ومخاطبة الرأي العام العالمي بضرورة الوصول لحل عادل بحل الدولتين والرجوع لحدود يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى الجهود التي قامت بها مصر من خلال تقديم المساعدات لأهالي القطاع فى حربهم الاخيره، من خلال قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وغيرها من القوافل المصرية التي ارسلها المصريين لأشقائهم فى القطاع، فضلا عن رفضها للتهجير القسري للفلسطينين والذي هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية .

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى قطاع غزة، تتطلب محاكمتها دوليا، منوها أن دعم بعض الدول الكبرى للكيان الصهيوني جعلها تصل لأعلى درجات التبجح فى اعتداءاتها وجرائمها بحق المدنيين العزل.