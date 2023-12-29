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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حقوق الإنسان بالشيوخ تشيد بالمقترح المصري لوقف الحرب في غزة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

ثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، المقترح المصري لوقف الحرب فى قطاع غزة، مؤكده أن الدولة المصرية تلعب دورا هاما في القضية الفلسطينية، ويعد المقترح انتصارا للجهود الدبلوماسية المصرية لإحلال السلام في المنطقة العربية.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها منذ قليل، أن المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة يهدف في المقام الأول لحقن دماء الابرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أنه يثبت دور القيادة المصرية المساندة للشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

واوضحت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها بأن الحرب على قطاع غزة تسببت في جعل المنطقة تعيش صراعا كبيرا، ومن الممكن تطوره حال عدم وقف الحرب، مطالبا المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إيقاف الحرب في غزة، وحفظ أرواح ملايين الابرياء من الشعب الفلسطيني.

واختتمت إسحق بأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ارضه لأنه قاتل وحارب من أجلها بكل شجاعة، كما أن الشعب المصري يقف بجانبهم ويدعهم في وجه مخطط التهجير الإسرئيلي الذي يهدف لاحتلال الأرض بالكامل، مضيفة" القيادة السياسية المصرية لم تتخلى عن الشعب الفلسطيني الشقيق طوال التاريخ، ومصطلح " مصر أم العروبة" لم يأتي من فراغ وإنما للمواقف التاريخية بجانب كل الأشقاء".

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