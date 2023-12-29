أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024.

• شعبة الدراسة باللغة العربية.

• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

• برنامج كين.

على الرابط التالي

https://bit.ly/3Tys7ZE

على جميع الطلاب ضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم.

أكد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.

محظورات الامتحانات في كلية تجارة جامعة عين شمس

- على الطالب التواجد داخل اللجنة قبل الامتحان بنصف ساعة ولن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بدء الامتحان

- على جميع الطلاب إحضار الأدوات اللازمة للامتحان حيث لن يسمح باستعارتها من الغير.

- محظور دخول الطالب لجنة الامتحان ومعه التليفون المحمول أو الساعات الذكية حيث يعتبر ضبطها مع الطالب داخل لجنة الامتحان حالة من حالات الإخلال بنظام الامتحان يعاقب عليها القانون.

وكان قد أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالمياً، ليحقق 118% عام 2023 ، ليصبح فى فئة Excellent Business Schoolوفقاً للتصنيف العالمى Eduniversal Business Schools Ranking ، وذلك ضمن أفضل 1000 كلية إدارة أعمال، على مستوى 153 دولة.

وشهد التصنيف العالمى لكلية التجارة جامعة عين شمس تقدماً ملحوظاً فى السنوات السابقة، حيث تقدم من 44% فى عام 2016، ليقفز إلى 115% فى عام 2018، ثم 116% فى عام 2022، ليكون 118% فى عام 2023.