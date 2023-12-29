مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر نجحت في الحفاظ على أمنها القومي.. فيديو

تحدث السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن توجهات السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي.

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "عام 2023 سيدخل التاريخ على أنه عام التحديات والتحولات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا".

أضاف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "الدبلوماسية متعددة الأطراف خلال عام 2032 لم تكن فعالة أو ناجحة على المستوى الدولي"، موضحا: "كافة حدود مصر مشتعلة وملتهبة".

أشار: "مصر لاعب وطرف رئيسي في كل مشاكل وتحديات المنطقة"، موضحا: "الدور المصري لا يعمل في فراغ، ومصر تعاملت مع كل الأزمات بحكمة ورصانة وبعد نظر ونجحت في الحفاظ على مصالحها الأمنية وعلى الأمن القومي في وقت تعاني المنطقة من تغيرات في موازين القوى".