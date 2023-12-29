انتخابات التجديد الكلي.. عمر غانم رئيسا لنادي القضاة بأسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة بأسيوط برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط ، وعضوية المستشارين أيمن الجبالي رئيس الاستئناف وأيمن ابو سداح نائب رئيس الاستئناف عن فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادي قضاة أسيوط بعدد أصوات 276 صوتا.

فيما فاز على مقاعد المستشارين كلا من المستشار أحمد عيسى كدواني ، والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع.



وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فاز كلا من المستشار طاهر ابوزيد ، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز .

الجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 1121 مستشار وقاضي أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة في أسيوط.



وجرت عملية الاقتراع اليوم في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، وتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء.