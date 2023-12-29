دون خسائر بشرية أو مادية.. زلزال يضرب دولة عربية

أفادت دائرة الزلازل في مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في ‌ دهوك⁩ العراقية بتسجل هزة أرضية شعر بها السكان في منطقة مابين محافظتي دهوك ونينوى⁩ مساء اليوم الجمعة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الهزة وقعت جنوب جزر فيجي على عمق 537.2 كيلومتر، ولم ترد حتي الآن تقارير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.



وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ.



ودائما ما تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.