الجزائر والرباط.. بيان عاجل لاتحاد المغرب العربي

رحب اتحاد المغرب العربي بتصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، التي قال فيها إن ”الجزائر هي الأكثر ميولا إلى الإسراع في إيجاد حل مع المغرب” بما يحقق التآخي ومواصلة تحقيق الحلم المغاربي.

ووفق البيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، قالت: “نحن نرحب بهذا الموقف ونقدّر صدوره في هذا الظرف الذي تمر فيه المنطقة العربية بأزمات خطيرة، تحتم على الاتحاد المغاربي أن يكون جاهزا للقيام بدور فعال في صيانة مصالح الأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية، بفضل ما يتوفر لديه من طاقات موضوعية من الواجب توظيفها في سبيل هذا الهدف النبيل، الذي لا يتحقق إلا بمغرب كبير، متراص الصفوف، يتقدم بخطى ثابتة نحو مزيد من التآخي والتكامل والاندماج”.

وعبرت الأمانة العامة عن استعدادها التام للمساهمة في هذا التوجه الذي وصفته بـ “الراقي”،

وقالت : نأمل أن نرى الأطر الشاغرة الثلاثة في الأمانة العامة ترشح لها الجزائر كفاءات في مستوى المرحلة، وهي مدير البنية الأساسية ورئيس قسم التنمية البشرية وخبير البنية الأساسية، بالتزامن مع تسديد المستحقات المتخلدة بالذمة، وأن نزف بذلك هذه البشرى لشعوب مغربنا الكبير.

وكان وزير الخارجية الجزائري قد صرح في وقت سابق قائلا “حلم بناء المغرب العربي لا يمكن أن يُقضى عليه، وأنا أنتظر اليوم الذي نعيد فيه بناءه، ودورنا ومسؤوليتنا تهيئ أرضيته”.