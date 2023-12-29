عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر والرباط.. بيان عاجل لاتحاد المغرب العربي

ارشيفي
ارشيفي

رحب اتحاد المغرب العربي بتصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، التي قال فيها إن ”الجزائر هي الأكثر ميولا إلى الإسراع في إيجاد حل مع المغرب” بما يحقق التآخي ومواصلة تحقيق الحلم المغاربي.

ووفق البيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، قالت: “نحن نرحب بهذا الموقف ونقدّر صدوره في هذا الظرف الذي تمر فيه المنطقة العربية بأزمات خطيرة، تحتم على الاتحاد المغاربي أن يكون جاهزا للقيام بدور فعال في صيانة مصالح الأمة العربية والإسلامية والقارة الأفريقية، بفضل ما يتوفر لديه من طاقات موضوعية من الواجب توظيفها في سبيل هذا الهدف النبيل، الذي لا يتحقق إلا بمغرب كبير، متراص الصفوف، يتقدم بخطى ثابتة نحو مزيد من التآخي والتكامل والاندماج”.

وعبرت الأمانة العامة عن استعدادها التام للمساهمة في هذا التوجه الذي وصفته بـ “الراقي”،

وقالت : نأمل أن نرى الأطر الشاغرة الثلاثة في الأمانة العامة ترشح لها الجزائر كفاءات في مستوى المرحلة، وهي مدير البنية الأساسية ورئيس قسم التنمية البشرية وخبير البنية الأساسية، بالتزامن مع تسديد المستحقات المتخلدة بالذمة، وأن نزف بذلك هذه البشرى لشعوب مغربنا الكبير.

وكان وزير الخارجية الجزائري قد صرح في وقت سابق قائلا  “حلم بناء المغرب العربي لا يمكن أن يُقضى عليه، وأنا أنتظر اليوم الذي نعيد فيه بناءه، ودورنا ومسؤوليتنا تهيئ أرضيته”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

ترشيحاتنا

يحيى الموجي يكشف حقيقة ضربه لعمرو دياب

بيومي فؤاد هيفكرنا بزكي رستم.. يحيى الموجي يكشف كواليس فيلم الإسكندراني

كل ما تريد معرفته عن برامج الحج وأسعاره

دعاء الخوف والقلق.. ريح بالك بهذه الكلمات

رقم خيالي.. 85 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي خلال 14 يوماً

عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

لا أخاف من الموت.. إطلالات اثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ