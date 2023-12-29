إسرائيل ترفض اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية في غزة

رداً على الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا مؤخراً إلى محكمة العدل الدولية والذي تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وغيرها من الجرائم الدولية في غزة، رفضت إسرائيل بشدة هذه المزاعم، ونددت بها باعتبارها "قذفاً دموياً".

أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن اشمئزازهم من هذه الاتهامات، مؤكدين أن مطالبة جنوب أفريقيا تفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية. واتهم البيان الصادر عن إسرائيل جنوب أفريقيا بالتورط في "استغلال مهين" لمحكمة العدل الدولية.

علاوة على ذلك، زعمت إسرائيل أن جنوب أفريقيا تتعاون مع منظمة حماس، التي دعت صراحة إلى تدمير دولة إسرائيل. وشدد البيان على أن حركة حماس، بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين في غزة من خلال استخدامها كدروع بشرية واختلاس المساعدات الإنسانية.

أكدت إسرائيل التزامها بالقانون الدولي، مشددة على أن جهودها العسكرية موجهة حصرا ضد المنظمات المسلحة، وخاصة حماس. وشدد البيان على جهود إسرائيل لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.