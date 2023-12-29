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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مجانية.. ريال مدريد يفجر مفاجأة عن التعاقد مع كيليان مبابي

مبابي
مبابي

وضع ريال مدريد، خطة لتحقيق أحلامه بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن إدارة النادي الملكي، تعلمت من دروس الماضي بعد فشل محاولاتها للتعاقد مع مبابي عامي 2021 و2022.

وأضافت أن ريال مدريد، يصر على إتمام صفقة مبابي مجانا، وسيقدم عرضا للنجم الفرنسي بمهلة محددة للموافقة تنتهي في منتصف يناير المقبل.

وأشارت أيضا إلى أن عرض ريال مدريد الجديد لمبابي، سيكون مفاجئا؛ حيث سيكون أقل ماديا عما قدمه للفرنسي في المرات السابقة حتى لا يختل التوازن داخل غرفة ملابس الفريق.

وأكدت الصحيفة، أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي، تنذر بأن مبابي سيجدد تعاقده مع النادي الباريسي الذي سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.

ونوهت في ختام تقريرها بأن إبلاغ مبابي إدارة ناديه في أوائل الصيف الماضي برفض تفعيل بند التمديد لموسم ثالث حتى 2025، كان وراء الصدام العنيف بين الطرفين الذي أدى لاستبعاد اللاعب من الجولة الأولى الصيفية والمباريات الأولى في الموسم الحالي.

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