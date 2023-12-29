أسهم الإمارات تودع جلسات 2023 بمكاسب وصلت 24.3 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24.3 مليار درهم في ختام أخر جلسات عام 2023، لتواصل بذلك المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.627 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.651 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 18 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و6.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.14% بمكاسب 13.89 نقطة عند مستوي 9577.85 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.03% رابحاً نحو 2.95 نقطة ليقفل عند 9333.88 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.25% أو ما يعادل 10.3 نقطة ليغلق عند 4059.8 نقطة.

سوق دبي

وتصدر سهم "الخليج للملاحة" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 50 مليون درهم وأغلق عند 7.33 درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بسيولة 45.2 مليون درهم وأقفل عند 5.72 درهم، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 44.9 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.92 درهم.

واستحوذ "طاقة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 291.8 مليون درهم، وأغلق عند 3.5 درهم مرتفعاً بنسبة 4.8%، تلاه "العالمية القابضة" جاذباً نحو 154.4 مليون درهم وأقفل مستقراً عند 399.5 درهم بارتفاع 5.02%، ثم "أبوظبي التجاري" مستقطباً 90.4 مليون درهم ليغلق عند 9.18 درهم بمكاسب 2.23%.