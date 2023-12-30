محلل سياسي فلسطيني: الدور المصري لم يتوقف في دعم قضيتنا

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسى الفلسطينى، إن الدور المصرى لم يتوقف فى دعم القضية الفلسطينية على أى مستوى إنسانى أو سياسى أو دبلوماسى، لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى.



وأضاف عبد المهدى مطاوع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن منهجية قوات الاحتلال فى حرب الإبادة تنم عن عقلية اليمين المتطرف الذى يحكم إسرائيل.

وأكد أن مصر سعت إلى إحباط كل المساعي لإضعاف القضية الفلسطينية، كما تسعى لوقف إطلاق نار شامل والوقوف بجوار الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أقام أول مخيم فى خان يونس لحماية النازحين وتعزيز الوجود الفلسطيني داخل الدولة.