عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: الدور المصري لم يتوقف في دعم قضيتنا

فلسطين
فلسطين

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسى الفلسطينى، إن الدور المصرى لم يتوقف فى دعم القضية الفلسطينية على أى مستوى إنسانى أو سياسى أو دبلوماسى، لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى.

وأضاف عبد المهدى مطاوع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن منهجية قوات الاحتلال فى حرب الإبادة تنم عن عقلية اليمين المتطرف الذى يحكم إسرائيل.

وأكد أن مصر سعت إلى إحباط كل المساعي لإضعاف القضية الفلسطينية، كما تسعى لوقف إطلاق نار شامل والوقوف بجوار الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أقام أول مخيم فى خان يونس لحماية النازحين وتعزيز الوجود الفلسطيني داخل الدولة.

عبد المهدي مطاوع القضية الفلسطينية الدور المصري الشعب الفلسطيني الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ نجم وسط الأهلي من الدوري القطري

ترشيحاتنا

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

حكاية فتاة ليل استدرجها العنتيل العجوز.. نرصد الدقائق الأخيرة في حياة مسن المرج

دعاء لعائلتي في العام الجديد.. ثوابه عظيم حث عليه سيدنا النبي

فضل صلاة سنة الفجر ووقتها.. لا تتركوها

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة "محتدمة" بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ