خبير اقتصادي يكشف كيف تدعم الدولة المواطنين الأكثر احتياجا .. فيديو

تحدث الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة في تعزيز برامج الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا خلال السنوات الماضية.

وقال البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك اتجاه من الدولة باستراتيجية كاملة لزيادة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية حتى تصل لمستحقيها".

وأضاف: "الدولة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا ومنها مبادرة فرصة".

وأكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي،: "الدولة تنحاز دائما في الأزمات للمواطن المصري حتى لا يشعر بالآثار السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية".

