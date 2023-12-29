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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. نابولي يتعادل أمام مونزا وفيورنتينا يفوز على تورينو

نابولي
نابولي

حسم التعادل السلبي مباراة نابولي وضيفه مونزا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا فوز فيورنتينا على تورينو 1-0.

وفشل فريقا نابولي ومونزا في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

ورفع نابولي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما أضاف مونزا نقطة في رصيده ليصل إلى 22 نقطة يحتل بها المركز 11.

وفي المباراة الثانية، فاز فيورنتينا على تورينو بهدف نظيف أحرزه لوكا رانييري في الدقيقة 83.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد تورينو عند 24 نقطة في المركز العاشر.

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