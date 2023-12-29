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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقفنا تجاه فلسطين لن يتغير.. رسالة تحذيرية من الحوثيين إلى القوات الأمريكية

ارشيفي
ارشيفي

وجه الحوثيون رسالة تحذيرية الي الجيش الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيوني.

أكد الحوثيون في بيان لهم انهم لن يترددوا في اتخاذ كل ما يلزم في سبيل الدفاع والتصدي لأي عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية.

وقال البيان: موقفنا في اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات.

وشدد علي تمام استعدادهم العسكري لتنفيذ توجيهات عبدالملك بدر الدين الحوثي في أي لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا.

وأضاف : على العدو الأمريكي أن يأخذ تحذيرات القائد الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوي العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر في التظاهرات الشعبية الحاشدة في كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم.

وختم الحوثيون بيانهم :  تهيب القوات المسلحة بكافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضاً للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني.

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