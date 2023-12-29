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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر يطالب بإصدار كتيب للمشروعات القومية آخر 10 سنوات

المشروعات التنموية
المشروعات التنموية

طالب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بإصدار كتيب وموسوعة 
للمشروعات القومية في مصر آخر 10 سنوات، تتضمن فكرتها ودراسات الجدوي، وكافة التفاصيل، وتحكي تاريخ مصر في هذا العقد الماضي.

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احذروا الدولار المجمد .. خالد أبو بكر : جناية وقيمته هتروح عليك


وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة “ON”: يجب أن يضم الكتيب كافة المشروعات قصتها وتمويلها وتفاصيلها وعائدها، وطرق صيانتها للحفاظ عليها".

وشدد خالد أبو بكر، على أن الأجيال القادمة ستتحمل بعض الفوائد للديون القائمة، ولذا لا بد من كتالوج تعريفي بحجم المشروعات وفكرتها ودراستها وطرق صيانتها والحفاظ عليها.

وتابع: "نحتاج كتاب يحكي تاريخ مصر آخر يضم كل جنيه ودولار تم إنفاقه.. ولذا لا بد من شيء موثق للاجيال القادمة".

خالد أبو بكر الدولار حجم المشروعات تاريخ مصر دراسات الجدوى شاشة ON مشروعات موسوعة

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