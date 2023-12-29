بيصرف على تعليمه ونفسه يحقق حلمه..عبد الرحمن بيبيع أحلى ساندوتشات بشارع المعز

شهدت محافظة الجيزة قصة كفاح طالب يتجول شوارع وسط المدينة لبيع السندوتشات من أجل تحصيل الرزق الحلال، وتحصيل مصروفاته الدراسية بالاعتماد على نفسه.



وقال الطالب عبد الرحمن سيد، لـ صدي البلد إنه يدرس في الفرقة الأولى بمعهد تكنولوجيا المعلومات، وبدأ مشروعه في بيع السندوتشات بشوارع وسط المدينة منذ 3 سنوات.

وأضاف عبد الرحمن أنه في البداية كان يتجول شوارع العتبة وحارة اليهود والموسكي لبيع السندوتشات خلال المواسم والمناسبات فقط، بسبب ظروف دراسته، مشيرًا إلى أنه بدأ مشروعه في البداية بـ 20 سندوتش فقط، قائلًا: كنت بنزل أبيع السندوتشات في المواسم بس وأول ما بدأت بدأت بـ 20 سندوتش بس.

وأردف عبد الرحمن، أن مشروعه لقي إقبالا كبير من المواطنين، مشيراً إلى أنه أصبح ينوع بين أصناف السندوتشات التي يبيعها، قائلًا: بعمل سندوتشات كبدة وبرجر وبانيه، وجبن بأنواعها.



ونوه عبد الرحمن سيد، بأنه هو الذي يحضر السندوتشات ثم تغليفها ولصق ورقة على كل غلاف يحدد نوع السندوتش ثم يضعهم داخل حقيبة حفظ الطعام ويتوجه لشارع المعز أو العتبة أو درب البرابرة لبيعهم، قائلًا: بغلف السندوتشات وبحط ورقة على كل سندوتش بنوعه.

وتابع أن المشروع فكرة اخته التي دائما تدعمه، قائلا: الشغل مش عيب طلما مصدر رزق حلال.

ووجه عبد الرحمن نصيحة للشباب علي أهمية التوجة لسوق العمل سعياً في الرزق،

واختتم بأنه يتمني أن يكبر مشروعه ويكون لديه محل.