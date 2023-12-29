الأهلي يغتال الخليج بهدف قاتل في الدوري السعودي

نجح الأهلي في تحقيق فوز قاتل، على ضيفه، الخليج، بنتيجة 1-0، مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الإيفواري فرانك كيسيه، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+8 من ركلة جزاء؛ ليكسر صمودا طويلا للخليج.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث، ويبقى على بعد 3 نقاط فقط من النصر، صاحب المركز الثاني، فيما ابتعد عن التعاون، الرابع، بفارق 6 نقاط.

ويلتقي النصر والتعاون غدا السبت ضمن الجولة ذاتها في مباراة يترقبها الأهلي.

من جهته، توقف رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، علما بأن الفريق حقق الفوز في المباريات الثلاث السابقة.