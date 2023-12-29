19.2 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء شركات التأمين خلال الربع الثالث

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (يوليو- سبتمبر) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 19.2 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023.

تعويضات المسددة لعملات شركات التأمين

بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023

فيما بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.

ويشار إلى تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.