عميد كلية سياسة واقتصاد: السوق السوداء للدولار تظهر وتنتهي في تلك الحالات

قالت علياء المهدي، عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة، إن السوق السوداء للدولار تظهر حينما تكون الأسواق الرسمية غير قادرة على توفير العملات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكرى، أن المستثمر أو رجل الأعمال يتجه للسوق غير الرسمي؛ لتوافر متطلباته به، لإنهاء احتياجاته الصناعية والمواد الخام.

العملات الأجنبية

وأكدت عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة، أنه مجرد توافر العملات الأجنبية في البنوك؛ تشهد أسعار الدولار استقرارا.

واختتمت: سعر الدولار في البنوك الرسمية يصل إلى 31 جنيها، وفي السوق السوداء بأكثر من 50 جنيها.