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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بعد ظهوره في مصر.. طبيب يفجر مفاجأة بشأن متحور كورونا الجديد jn1 .. خلية النحل تظهر بجوار القمر الليلة للمرة الثانية خلال ديسمبر 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أرقام جلوس طلاب جميع الفرق لامتحانات الفصل الدراسي الأول بألسن عين شمس
أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس،  أرقام جلوس طلاب جميع الفرق لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 ويمكن للطلاب معرفة ارقام الجلوس من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

غدًا.. انطلاق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية بالغربية
تنطلق غدًا السبت أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م، حيث تبدأ الامتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد ‏الامتحانات من السبت 30 ديسمبر 2023م إلى الثلاثاء 9 يناير 2024م.‏

نصائح لتقوية المناعة وطرق فعالة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا JN.1
أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن ظهور متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1" بشكل رسمي، تساؤلات بشأن موقف اللقاحات وفعاليتها في مواجهته.

بعد ظهوره فى مصر.. طبيب يفجر مفاجأة حول متحور كورونا الجديد jn1
حالة من القلق تسيطر الآن على المواطنين بسبب انتشار متحور جديد لفيروس كورونا و هو jn1 بعدد كبير من الدول طبقا لمنظمة الصحة العالمية .

رئيس جامعة سوهاج: التوسع في التعليم المدمج وبرامج جديدة لسوق العمل
ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج،  والذي لمناقشة  الإستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب البرامج المختلفة بالمركز.

مدة الدراسة سنة واحدة .. برامج الدبلومات المهنية بالتعليم المدمج جامعة القاهرة
أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من أجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

للمرة الثانية خلال هذا ديسمبر.. خلية النحل تظهر بجوار القمر الليلة
تزين سماء مصر، الليلة، بمشهد فلكي جذب عندما يقترن القمر مع الحشد النجمي أو ما يطلق عليه خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

 

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