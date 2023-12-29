ابتلعت المنازل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الكونغو

أعلن مسؤولون في الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت منطقة جنوب كيفو في شرق البلاد.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 60 شخصًا في الأسبوع الماضي وحده، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وقال مسؤولون إن الانهيارات الأرضية ابتلعت منازل ومساكن يوم الخميس في منطقة بورهيني بإقليم موينجا.

وأوضح والوبيلا إيشيكيتيلو، مدير المنطقة، أن "الوفيات العشرين هي نتيجة مباشرة للانهيارات الأرضية التي دفنت المنازل".

وأشارت حكومة الكونغو إلى أنها تنشر مساعدات طارئة للمتضررين وتقوم بإجلاء السكان من المنطقة.

وأثرت الفيضانات على أجزاء أخرى من البلاد الجمعة، بما في ذلك العاصمة كينشاسا الواقعة على ضفاف نهر الكونغو، وأجزاء من مقاطعة كاساي.

وتأتي الوفيات الأخيرة بعد حوالي 48 ساعة من الانهيارات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 20 من عمال المناجم الحرفيين يوم الثلاثاء في كاميتوغا، الواقعة أيضًا في إقليم موينغا، وفقًا للمسؤولين.

ولقي 21 شخصا حتفهم يوم الأربعاء بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في بوكافو، وهي منطقة في جنوب كيفو.

وألقى المراقبون باللوم في حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب كيفو على البناء غير القانوني للمنازل في مواقع غير مصرح بها. ومنذ بداية ديسمبر، فقد ما لا يقل عن 100 شخص حياتهم.