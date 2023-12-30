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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المقترح المصري لوقف الحرب في غزة يؤكد حرصها على الاستقرار بالمنطقة

كريم طلعت السادات
كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب

قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، إن المقترح المصري لوقف الحرب فى قطاع غزة، يؤكد حرص الدولة المصرية على الاستقرار والسلام في المنطقة العربية، فضلا عن دور القيادة السياسية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق على مر العصور.

وأضاف السادات في بيان له، أن المقترح المصري لوقف الحرب بغزة يعد امتدادا لجهود الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة الأخيرة، حيث أن الدولة المصرية ساندت الشعب الفلسطيني من أجل صموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأوضح السادات: "نأمل أن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف على هذا المقترح الذي يهدف إلى حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة التي لا تهدأ من الحروب والنزاعات، كما أن المقترح يؤكد ثقل الدولة المصرية في المنطقة العربية والعالم بأكمله.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية، وتدعم الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل، فضلا عن حشد كافة الرأي العام العالمي لتوضيح همجية قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا أن المقترح المصري يعد انتصارا لجهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع .

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