منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات في غزة 

أدان مارتن جريفيث، كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قافلة مساعدات في قطاع غزة يوم الخميس. تم الإبلاغ عن الحادث في البداية من قبل رئيس وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، الذي ذكر أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على قافلة المساعدات أثناء عودتها من شمال غزة، في طريق اعتبره الجيش الإسرائيلي آمنًا.

لجأ جريفيث إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إدانته، مؤكدا أن القافلة كانت "محددة بشكل واضح" وتم تنسيق تحركاتها مع الأطراف المعنية. وذكر بشكل لا لبس فيه أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني غير قانونية وشدد على الحاجة الملحة لوقف الصراع المستمر.

يضيف الحادث المبلغ عنه إلى التحديات التي تواجهها الجهود الإنسانية في المنطقة ويثير المخاوف بشأن سلامة عمال الإغاثة العاملين في البيئة المضطربة. تواصل الأمم المتحدة لعب دور حاسم في تقديم المساعدة الأساسية للسكان المتضررين، وأي عائق أمام هذه الجهود يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.