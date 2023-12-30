محمد فايز فرحات: عودة الحوار الوطني ستكون قوية.. فيديو

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني٫ إن تجربة الانتخابات الرئاسية كانت ملهمة للكثير من الأفكار خاصة مسألة الوعي.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني٫ خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”٫: “ثبت أن الوعي محدد مهم جدا في المعادلة الاقتصادية والسياسية والأمنية”.

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: “عودة الحوار الوطني ستكون قوية”، موضحا: “هناك إرادة قوية لدى مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال هذه المهمة، وهناك قناعة وإرادة لدى المجلس للوصول بالحوار الوطني إلى أهدافه النهائية”.

