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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون جمارك.. بايدن يمدد امتيازات التجارة مع إسرائيل حتى نهاية 2024

أرشيفية
أرشيفية

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد، الجمعة، شروط وامتيازات التجارة المتبادلة المعفاة من الرسوم الجمركية لإسرائيل، وذلك على كميات محددة من منتجات زراعية معينة لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2024.

وفي إعلان وقّعه بايدن، بينما يقضي العطلة في سانت كروا، قال الرئيس إن التمديد سيتيح وقتاً إضافياً للحكومتين لإبرام اتفاق يحل محل اتفاق تجاري يعود إلى عام 2004.

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من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق "إم107" عيار 155 ملليمتراً والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وأضاف البنتاجون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس للصفقة.

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