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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي لمنزل مأهول بمخيم النصيرات وسط غزة

صدى البلد

قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلّا مأهولًا بالمدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن صاروخين على الأقل أصابا منزلًا مأهولًا في مخيم 2 بالنصيرات أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، حيث تقوم طواقم الإسعاف في هذه الأثناء بانتشال جثامين الضحايا من تحت الركام.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران أن عددًا من الجرحى والشهداء وصلوا مستشفى شهداء الأقصى جرّاء قصف اسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بمخيم النصيرات.

وأشار خلال حديثه إلى أن عشرات القتلى ومئات الجرحى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى منذ الأمس في قصف عدد من المنازل المأهولة في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.
 

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