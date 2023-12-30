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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة أحمد العوضى| الثلاثاء المقبل.. العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني»

فيلم الإسكندراني
فيلم الإسكندراني

حددت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" يوم الثلاثاء المقبل لإقامة العرض الخاص للفيلم الذى ينافس فى موسم نصف العام.

ويحتفل فريق عمل فيلم "الإسكندراني" مع الجمهور فى إحدى سينمات 6 أكتوبر.

فيلم الإسكندراني 

وقد احتفل الفنان أحمد العوضي بوصول البرومو الرسمي لـ فيلمه الجديد “الإسكندراني” إلى 22 مليون مشاهدة، بعد 24 ساعة فقط، من طرحه للبرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتب عبر حسابه الشخصي  على “فيس بوك”: “الحمد لله بفضل ربنا، وبدعم كل إخواتي اللي بحبهم، ألف شكر الإعلان الرسمي وصل لـ 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. بإذن الله فيلم دباح”.

وقال المخرج خالد يوسف، إن اختياره للفنان أحمد العوضي للمشاركة في بطولة فيلم الإسكندراني هو بسبب موهبته، مضيفاً أنه يبحث أولاً على أكثر الموهوبين ثم يختار منهم على من يليق بمواصفات هذا الدور أو الشخصية.

وأكد خالد يوسف، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة "صدى البلد 2"، أن أحمد العوضي من الفنانين الذين لديهم الكثير من الموهبة التي لم تختبر بعد، موضحاً أن خبرته في مجال الإخراج كبيرة، لذلك يعلم من الفنان الموهوب ومن غير الموهوب.

وأشار المخرج خالد يوسف، إلى أن دور أحمد العوضي في العمل يحتاج إلى شخص رياضي، مقاتل، ملاكم، مصارع، وتابع: “قدمت الكثير من النجوم الشباب للسينما وراهنت عليهم ونجحوا”.

أحمد العوضى الإسكندراني الفنان احمد العوضي المخرج خالد يوسف فيلم الاسكندرانى

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