ألمانيا تحظر مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني في رأس السنة الجديدة

حظرت السلطات الألمانية، مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني في العاصمة برلين، كان من المقرر تنظيمها في رأس السنة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين كان مقرر أن تنظم في منطقة نويكولن بالعاصمة برلين، وستحمل شعار "لا احتفال أثناء الإبادة الجماعية" إلا أن السلطات حظرتها دون إبداء أي أسباب.

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية، أن التظاهرة كانت ستبدأ في العاشرة والنصف من مساء يوم 31 ديسمبر وتستمر حوالي ساعتين ونصف.

ويتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف بالإضافة إلى إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة على النزوح من منازلهم والتهجير إلى جنوب القطاع في وضع وصف بأنه نكبة فلسطينية ثانية.