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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إقرار دستور جديد.. استقالة رئيس وزراء تشاد من منصبه

رئيس الوزراء التشادي
رئيس الوزراء التشادي صالح كيبزابو

قال رئيس الوزراء التشادي صالح كيبزابو إنه قدم استقالته كجزء من الإجراء المعتاد في البلاد بعد إقرار دستور جديد.

وقال كيبزابو في تصريحاته عبر حسابه بمنصة "إكس": "طبقاً للممارسة والعرف الجمهوريين، وبعد إقرار الدستور اليوم، قدمت للرئيس الانتقالي استقالتي واستقالة حكومتي"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

ووافقت المحكمة العليا في تشاد أمس الأول الخميس على الاستفتاء الذي صوت فيه 85% من التشاديين لصالح الدستور الجديد.

وبحسب بوابة الأخبار التشادية الوحدة إنفو، طالبت المعارضة التشادية في رسالة إلى المحكمة العليا بإلغاء نتائج الاستفتاء لاعتقادها أن عملية التصويت شابتها مخالفات.

وفي أبريل 2021، توفي إدريس ديبي إتنو، الذي كان رئيسًا لتشاد لعقود من الزمن، بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء عمليات مكافحة التمرد في شمال البلاد. وبعد ذلك، قام الجيش في تشاد بحل البرلمان والحكومة وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لحكم البلاد.

وترأس المجلس محمد إدريس ديبي إتنو، نجل الرئيس المتوفى البالغ من العمر 37 عاما وفي 8 أكتوبر 2022، تم حل المجلس الانتقالي وإعلان محمد إدريس ديبي رئيسًا مؤقتًا.

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