محطات الرصد تسجل 3 زلازل تضرب دولة عربية

أفاد المركز الوطني للزلازل بسوريا بأن محطات الرصد سجلت 3 هزات خلال يوم الجمعة وحتى الثامنة من صباح السبت.

فقد ضربت هزة أرضية شمال شرق اللاذقية بحوالي 38 كم بقدر 3.9 ريختر الساعة 5:05 صباح السبت، وشعر بها سكان محافظة اللاذقية.

وأشار المركز أيضا إلى أن أن هزة أخرى ضربت شمال غرب طرطوس بـ 36 كم بقدر 2.4 الساعة 10:42 صباح الجمعة.

ونبه إلى أن جنوب غرب اللاذقية شهد هزة أرضية بحوالي 40 كم بقدر 1.3 ريختر الساعة 11:06 صباح الجمعة.

وكان ‏زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب إقليم تشيه الإندونيسي ولا أنباء عن إصابات.

وكانت دائرة الزلازل في مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في ‌ دهوك⁩ العراقية سجلت هزة أرضية شعر بها السكان في منطقة مابين محافظتي دهوك ونينوى⁩ مساء الجمعة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الهزة وقعت جنوب جزر فيجي على عمق 537.2 كيلومتر، ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى "حزام النار" في المحيط الهادئ.

ودائما ما تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.