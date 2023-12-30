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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مروة فخري: حياة كريمة مشروع غير مسبوق وضع القرى على خريطة التنمية

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لحياة كريمة، إن المستفيدين من حياة كريمة في المرحلة الأولى لا يمكن حصره، حيث استفاد من المبادرة كل المصريين.


وأضافت مروة فخري خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع حياة كريمة خدم كل المواطنين..فهو مشروع قومي أشادت به الأمم المتحدة.

واسترسلت: حياة كريمة مشروع غير مسبوق، حيث وضعنا القرى والنجوع على مسار التنمية، متابعة: المشروع نقلة نوعية كبيرة لمصر.

ولفتت إلى أن نسب الإنجاز في مشاريع المرحلة الأولى تخطت ال٩٠%، كما أن هناك مشاريع تم الانتهاء منها وتشغيلها.

وشددت عام 2024 سنشهد تشغيل المرحلة الأولى للمبادرة والمشروع بكافة طاقتها.

حياة كريمة مشروع حياة كريمة الأمم المتحدة التنمية هذا الصباح

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