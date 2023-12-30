32 ألف سائح يتوافدون على الغردقة ومرسى علم قبيل احتفالات رأس السنة

في الساعات الأخيرة قبل انطلاق احتفالات رأس السنة الميلادية، يشهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان وصول أعداد ضخمة من السياح، حيث يبلغ إجمالي الوافدين 32 ألف سائح من جنسيات متعددة عبر 161 رحلة طيران.

مطار مرسى علم الدولي يستعد لاستقبال قرابة 8 آلاف سائح على متن 39 رحلة طيران أوروبية سياحية، ضمن إجمالي 121 رحلة طيران خلال الفترة من اليوم وحتى الجمعة المقبلة. وتشمل الوصولات اليومية 20 رحلة من بولندا، 3 رحلات من التشيك، 5 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من إيطاليا، ورحلات من هولندا وليتوانيا وبلجيكا.

بينما ينتظر مطار الغردقة الدولي وصول حوالي 24 ألف سائح من جنسيات متنوعة عبر 122 رحلة طيران دولية.

وأكد سامح جمعة، خبير سياحي، أن معدلات الوافدين إلى الغردقة ومرسى علم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع اقتراب احتفالات رأس السنة والكريسماس، مُشيرًا إلى استمرارية هذا التزايد في أعداد السياح المتوافدين.