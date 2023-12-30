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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العقار السعودية: انتهاء فترة الترشيح في البرنامج التدريبي للاستشارات

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للعقار يوم الخميس، عن انتهاء فترة الطلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على الدورات أكثر من 450 متقدمًا ما بين أفراد ومنشآت.

 

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024م، بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة حيث أوضحت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية– إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

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يُذكر أنّ البرامج التدريبية قد تم إعدادها في المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلية والدولية المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (6 أسابيع) مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين، وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًا في الرياض كل ربع سنة أربع مرات في العام ابتداءً من تاريخ 21 يناير القادم للربع الأول، وسيتم فتح الطلبات للبرامج التدريبية للربع الثاني في نهاية مارس القادم.

الهيئة العامة للعقار البرنامج التدريبي للاستشارات العقارية فترة الترشيح الأنشطة العقارية المعهد العقاري السعودي

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