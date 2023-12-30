طائرات مجهولة تستهدف مواقع للحرس الثوري في منطقة البوكمال السورية

شنت طائرات مسيرة مجهولة فجر اليوم، غارات على مواقع تابعة لميليشيات إيرانية شرقي سوريا، قرب الحدود مع العراق، وسط أنباء عن قتلى وجرحى.

وبحسب مصادر محلية سورية ، فقد شنت المسيرات ثلاث غارات استهدفت مواقع "الحرس الثوري" الإيراني في منطقة البوكمال بريف دير الزور، بما في ذلك مقر "الذاتية" وآخر يعرف باسم " مشفى بدر" ومستودع أسلحة قرب دوار الهجانة.

وقالت المصادر ايضا : المستودع يحتوي على كميات من الذخيرة والصواريخ والراجمات وقذائف الهاون التي دخلت إلى الأراضي السورية مؤخراً".

وجاءت الغارات بعد أن أعلنت فصائل عراقية أمس، استهداف قاعدة "خراب الجير" العسكرية الأمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية، قالت إنها حققت "إصابات مباشرة".