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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الدفاية القاتـ.لة تخطف فرحة عرسان قنا وتحول التهاني إلى تعازي| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد أن رتب العريس وعروسه كل التفاصيل الخاصة بعش الزوجية الذي سيجمعهما أخيرا بعد طول انتظار، وبعد أن انتهى الفرح، وأخيرا وصل العرسان إلى عش الزوجية الذي طالما حلما به طوال فترة الخطوبة، إلا أن القدر كان له رأي آخر. 

فبعد أن دخل العرسان إلى الشقة والسعادة تغمرهم بعد انتهاء مراسم الفرح، شعر العرسان ببرودة الطقس الشديدة مما دفعهما إلى تشغيل الدفاية لتوفير دفء في الجو، إلا أن الدفاية كانت سببا في وفاتهما لتقضي على كل أحلامهما في حياة زوجية سعيدة، ليتفاجأ بوفاتهما الأهل والأقارب في اليوم التالي بعد أن كانوا قد حضروا من أجل التهنئة، للتحول التهاني إلى تعازي. 

التحريات تكشف السبب

كشفت التحريات الأولية لواقعة العثور على جثتى عروسين داخل عش الزوجية، بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما بقرية الرحمانية قبلى شمال قنا، عن سبب وفاة الزوجين. 

الدفاية القاتلة

تبين أن الدفاية وراء وفاة الزوجين، حيث تسببت فى إصابة الزوجين بحالة اختناق، نتج عنها وفاتهما، وعقب وصول ذويهما إلى منزل الزوجية، لتقديم التهنئة، لم يجب عليهم أحد، ما دفعهم لدخول المنزل. 

وعقب دخولهم منزل الزوجين، عثر على جثتيهما، داخل الغرفة، نتيجة اختناقهما من الدفاية الموجودة بالغرفة للتدفئة من برودة الطقس. 

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على زوج وزوجته جثتين هامدتين داخل مسكن الزوجية بقرية الرحمانية قبلى التابعة لمركز نجع حمادى.

و تبين من الفحص الأولى، مصرع أشرف حزين أبوالمجد، ٢٣ عاماً ، وعروسه نعيمة عريان أبوالمجد ٢٠ عاماً ،" أبناء عمومة"، بعد ساعات من زفافهما، حيث عثر عليهما جثتين داخل عش الزوجية بقرية الرحمانية قبلى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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