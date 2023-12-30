عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. استشهاد 100 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على وسط غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفاد مصدر طبي فلسطيني بأن القصف الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة تسببت في استشهاد 100 شخص و158 مصابا جراء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت  ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 21507 شهداء و 55925 جريحاً وذلك في اليوم الـ84 من العدوان.

وكان الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد قال  إنّ الواقع في ‏غزة مؤلم للغاية، وبخاصة المنظومة الصحية حيث تتلقى يوميا ضربات موجعة من ‏قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى استشهاد 312 من الكوادر الصحية منذ بداية ‏العدوان، من بينها نماذج وطاقات بشرية نوعية وتم اعتقال 99 من الكوادر الطبية ‏على رأسهم مدراء مستشفيات شمال وقطاع غزة، كل ذلك يجعل المنظومة الصحية ‏هشة منهارة بشكل كبير.

 
وأضاف "القدرة"، في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة ‏الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف على نحو مركز كل مستشفيات قطاع غزة، وبدأ ‏ذلك مع بداية العدوان حيث خنق المنظومة الصحية ومنع إدخال الامدادات الطبية ‏والوقود وقطع الكهرباء والماء عن المستشفيات والأحياء السكنية، مشددًا على أن ‏المنظومة الصحية في شمال القطاع أبيدت بالكامل وأنهى الاحتلال الوجود الصحي ‏في شمال قطاع غزة وبات أكثر من 800 ألف نسمة في هذه المنطقة دون خدمات ‏صحية تماما. ‏

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية‏، ان الاحتلال استهدف المؤسسات ‏الصحية حيث قصف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى عن الخدمة و53 ‏مؤسسة ومركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بشكل تام، بالإضافة إلى 104 سيارات ‏إسعاف وخرجت عن الخدمة بعد التدمير الكامل
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

طائرات مجهولة تستهدف مواقع للحرس الثوري في منطقة البوكمال السورية

حزب الله يعلن استشهاد 4 من مقاتليه في مواجهات مع قوات الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف أطراف الجبين وطير حرفا

بعد شكوى جنوب إفريقيا.. نداء عاجل من حركة حماس لكل دول العالم

بعد تقديمها شكوى للمحكمة الدولية.. تعليق من حركة حماس على جنوب أفريقيا

تدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمالي مخيم البريج

محطات الرصد تسجل 3 زلازل تضرب دولة عربية

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع

الصحة: أجرينا الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ 2 مليون و676 مواطنا

خلال 24 ساعة.. استشهاد 100 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على وسط غزة

بنوك مصرية توجه ضربة للسوق السوداء تخفض سعر الدولار.. ماذا حدث؟

الزمالك يعلن جاهزية مصطفى شلبي للمشاركة في دورة الإمارات

تركيا.. اعتقال 189 متهما بالانتماء لداعش خططوا لشن هجمات على الكنائس والمعابد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

مفاجأة صادمة.. ماذا قال شوبير لنجله بعد خطأ فيوتشر؟

فيديو

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ