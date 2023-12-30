أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

تصدر المطرب اللبناني وليد توفيق، محركات البحث، خلال الساعات الماضية؛ بعد حديثه عن تعرضه لفقدان ثروته، وحجز البنوك على أرصدته؛ وذلك بسبب الأزمة التي يمر بها لبنان.

تصريحات المطرب وليد توفيق

حل المطرب وليد توفيق ضيفا خلال برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشف تفاصيل أزمته المالية، قائلا: "فلوسي كلها كانت في بنوك لبنان، وكانت تشتهر لبنان في الماضي بـ سويسرا الغرب، ولكن حاليًا تعيش ظروفا صعبة، وفلوسي محجوز عليها في البنك ولا أستطيع التحكم بها، وأحصل على 400 دولار منها فقط شهريًا من البنك، والحياة في لبنان أصبحت مأساة حاليًا، فلا يوجد بها كهرباء ولا مياه، والفقير يعاني من صعوبات عديدة إن لم يكن لديه أحد يساعده.

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