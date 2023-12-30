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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

502 جندي| حصيلة قت.لى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

كشفت قوة صهيونية خاصة من قوات جولاني عن حصيلة جديدة لقتلى جنوده في معارك غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.  

وذكرت القناة 12 العبرية أن الكتيبة 13 بلواء جولاني فقدت الكثير من القتلى.

وأضافت أن 41 من جنودها قتلوا  منذ7 أكتوبر الماضي بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 168 بينما قتل 502 جندي السابع من أكتوبر.

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فلسطينيا، سقط  100 شهيد و158 مصابا جراء القصف الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت  ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 21507 شهداء و 55925 جريحاً وذلك في اليوم الـ84 من العدوان.

 

قوة صهيونية خاصة جولاني غزة 12 العبرية معارك غزة الجيش الإسرائيلي

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