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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة مالية لوزير ياياني والادعاء يخضعه للاستجواب

اليابان
اليابان

كشفت صحف يابانية عن فضيحة جديدة لوزير سابق خالف القوانين ما عرضه للمساءلة القانونية.

وقام ممثلو الادعاء باستجواب وزير الاقتصاد السابق ياسوتوشي نيشيمورا بسبب فضيحة  أموال  وتورط فيها  أكبر فصيل بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

قالت مصادر مطلعة قولها اليوم السبت، إنه تردد أن الفصيل الذي سبق أن رأسه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، لم يعلن عن مئات الملايين من الين من تبرعات للحزب في تقارير التمويل السياسي وأنشأوا صندوقا جانبيا لنقل الأموال لأعضاء الحزب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

واستجوب الادعاء ستة من الأعضاء البارزين بالحزب بما في ذلك المتحدث باسم الحكومة السابق هيروكازو ماتسونو ومسؤول السياسات السابق بالحزب كويشي هاجيودا.
 

وزير الاقتصاد السابق فضيحة أموال الحزب الليبرالي الديمقراطي يابانية

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