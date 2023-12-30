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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية النيجر: لا نحتاج الجيش الروسي للدفاع عن أرضنا

النيجر
النيجر

قال بكاري ياو سانجاري وزير خارجية النيجر ، اليوم السبت، إن النيجر تستخدم أسلحة روسية، لكن الجيش الروسي غير متواجد على أراضي البلاد، مضيفا أن جيش النيجر قادر على الدفاع عن أراضيه بمفرده.

وأوضح وزير خارجية النيجر في تصريحات لوكالة سبوتنيك أنه "في الوقت الحاضر، علاقاتنا مع روسيا هي تعاون عسكري، حيث أن جميع أسلحتنا روسية أي أننا بحاجة إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا لضمان توفير الأسلحة، لكن ليس لدينا أي جيش روسي على أرضنا نحن لا حاجة لنا بذلك... جيشنا يستطيع الدفاع عن أراضيه بمفرده".

وأشار إلى أن النيجر أجبرت الجيش الفرنسي على الانسحاب دون نية دعوة أفراد عسكريين آخرين إلى البلاد، مضيفا أن نيامي بحاجة إلى تطوير العلاقات في مجالات الاستخبارات والأسلحة والخدمات اللوجستية، ولكن ليس في مجال القوات المسلحة.

وفي 22 ديسمبر، غادرت آخر القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر البلاد بناء على طلب الزعماء الجدد في النيجر، الذين تولوا السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو وأوقفت السلطات الجديدة، إلى جانب بوركينا فاسو ومالي، التعاون الأمني والعسكري.

وزير خارجية النيجر الجيش الروسى بكاري ياو سانجاري أسلحة روسية الجيش النيجري

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